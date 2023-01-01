Десять километров трассы М-7 «Волга» в Прикамье расширили до четырёх полос Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Нытвенском округе Пермского края на автомобильной дороге «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» завершилась реконструкция участка с 430 по 440 км, и открыто движение транспорта по четырём полосам. Об этом сообщает ВЕТТА.

В связи с этим на данном отрезке пути изменена организация дорожного движения. В частности, выезд со стороны Нытвы на трассу осуществляется только по направлению краевого (выезд обозначен знаками 4.1.2. «Движение направо»).

Водителям, движущимся со стороны Перми в Нытву, необходимо повернуть на месте «разворотной петли», пояснили в Госавтоинспекции отдела МВД по Нытвенскому округу.

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