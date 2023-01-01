ЦБ обнародовал список наиболее часто употребляемых фраз телефонных мошенников Регулятор рекомендует абонентам после этих слов сразу класть трубку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Центральный банк России подготовил собственную классификацию типичных фраз, которые активно используются телефонными мошенниками для обмана граждан. Список размещён в официальном Telegram-канале регулятора.

ЦБ настоятельно рекомендует немедленно прекратить разговор при услышанных словах «оформлена заявка на кредит». Более того, регулятор строго предупреждает о нежелательности общения с людьми, представляющими себя как «сотрудник Центробанка» или «сотрудник службы безопасности банка». В стоп-листе также оказались фразы «специальный или безопасный счёт», «помогите задержать мошенников», «ваши деньги пытаются похитить», «зафиксирована подозрительная операция» и «истекает срок действия сим-карты».

Согласно отчёту Банка России мошенники часто притворяются сотрудниками финансового ведомства и присылают поддельные удостоверения через мессенджеры. В своих действиях злоумышленники также используют приёмы социальной инженерии и умело манипулируют чувствами своих потенциальных жертв.

Ранее «Новый компаньон» писал, что только за декабрь 2023 года жители Прикамья перевели на счета мошенников более 65 млн руб. Преступники убеждали жертв перевести деньги на некие «резервные счета».

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