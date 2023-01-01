Только за декабрь жители Прикамья перевели на счета мошенников более 65 млн рублей Преступники убеждают жертв перевести деньги на некие «резервные счета» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Прикамья и похищают их деньги, убеждая перевести накопления на так называемые «резервные счета». Эта стандартная схема аферистов только в декабре этого года оставила около сотни пермяков без 65 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают, что неизвестные якобы пытаются оформить на их имя кредит, и чтобы обезопасить деньги, гражданам нужно перевести их на «резервные счета», «безопасные ячейки» и т.п. Действуя по указанию мошенников, потерпевшие снимают свои сбережения, оформляют кредиты, а затем переводят все суммы на указанные аферистами банковские карты.

«Так, 36-летняя пермячка доверилась «сотруднице Центрального банка» и оформила 4 кредита в разных банках, чтобы предотвратить незаконные оформления кредитов на её имя от неустановленных лиц и создать безопасную ячейку. Таким образом потерпевшая лишилась более 1 млн руб.», — рассказали в МВД.

А жителю Лысьвы в мессенджере пришло сообщение будто бы от его начальника о том, что на работе случилась утечка данных, и его банковский счёт могут использовать террористы, поэтому необходимо перевести все средства (2 млн руб.) на промежуточный счёт. 53-летний мужчина поверил и, выполняя инструкции лжесотрудников ФСБ и Центрального банка, перевёл деньги на указанные аферистами счета.

Сотрудники полиции снова напоминают, что понятий «резервный счёт», «безопасный счёт» в сфере банковских услуг нет, это только предлог, чтобы обмануть. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону или в интернете.

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