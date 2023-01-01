Только за декабрь жители Прикамья перевели на счета мошенников более 65 млн рублей
Преступники убеждают жертв перевести деньги на некие «резервные счета»
Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью жителей Прикамья и похищают их деньги, убеждая перевести накопления на так называемые «резервные счета». Эта стандартная схема аферистов только в декабре этого года оставила около сотни пермяков без 65 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В ведомстве рассказали, что злоумышленники звонят потерпевшим, представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и сообщают, что неизвестные якобы пытаются оформить на их имя кредит, и чтобы обезопасить деньги, гражданам нужно перевести их на «резервные счета», «безопасные ячейки» и т.п. Действуя по указанию мошенников, потерпевшие снимают свои сбережения, оформляют кредиты, а затем переводят все суммы на указанные аферистами банковские карты.
«Так, 36-летняя пермячка доверилась «сотруднице Центрального банка» и оформила 4 кредита в разных банках, чтобы предотвратить незаконные оформления кредитов на её имя от неустановленных лиц и создать безопасную ячейку. Таким образом потерпевшая лишилась более 1 млн руб.», — рассказали в МВД.
А жителю Лысьвы в мессенджере пришло сообщение будто бы от его начальника о том, что на работе случилась утечка данных, и его банковский счёт могут использовать террористы, поэтому необходимо перевести все средства (2 млн руб.) на промежуточный счёт. 53-летний мужчина поверил и, выполняя инструкции лжесотрудников ФСБ и Центрального банка, перевёл деньги на указанные аферистами счета.
Сотрудники полиции снова напоминают, что понятий «резервный счёт», «безопасный счёт» в сфере банковских услуг нет, это только предлог, чтобы обмануть. Стражи порядка призывают граждан быть бдительными и не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону или в интернете.
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