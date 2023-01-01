В Перми финансовый управляющий осуждён за хищение 8 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Свердловском районном суде Перми оглашён приговор финансовому управляющему. Он признан виновным в совершении хищения и растраты имущества и денежных средств на общую сумму в 8 млн руб. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мужчина обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество и присвоение денег в особо крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемый, будучи финансовым управляющим физических лиц, в период с октября 2017 года по январь 2019 года присвоил денежные средства, находившиеся на специальном счёте, а также деньги, внесенные другими гражданами в рамках процедуры реализации имущества через публичные торги. Кроме того, обвиняемый не использовал полученные деньги по назначению, не переводил их на специальный счёт, а распорядился ими по своему усмотрению.

Общий ущерб, причиненный в результате незаконных действий, составил более 8 млн руб.

Суд, приняв во внимание позицию государственного обвинителя, вынес приговор осужденному в виде условного лишения свободы сроком на 6 лет с испытательным сроком 4 года и наложением штрафа в размере 300 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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