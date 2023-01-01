«Молот» обыграл на своём льду «Ижсталь» Эта победа вернула пермский клуб на первое место в турнирной таблице ВХЛ Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Завершилась пятиматчевая домашняя серия игр «Молота». В среду была обыграна «Ижсталь» из Удмуртии. Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. ​У пермской хоккейной дружины по ходу встречи отличились Роман Романов, Александр Волков и дважды Никита Зимин.

После этой победы пермская хоккейная команда вновь возглавила гонку за чемпионским титулом.

Следующую игру подопечные Павла Зубова проведут 6 января в Нефтекамске против «Тороса».

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