«Молот» обыграл на своём льду «Ижсталь»
Эта победа вернула пермский клуб на первое место в турнирной таблице ВХЛ
Завершилась пятиматчевая домашняя серия игр «Молота». В среду была обыграна «Ижсталь» из Удмуртии. Поединок завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда. У пермской хоккейной дружины по ходу встречи отличились Роман Романов, Александр Волков и дважды Никита Зимин.
После этой победы пермская хоккейная команда вновь возглавила гонку за чемпионским титулом.
Следующую игру подопечные Павла Зубова проведут 6 января в Нефтекамске против «Тороса».
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