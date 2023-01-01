Власти Перми: проект туристического кода центра города реализован На него выделялось более 200 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершена реализация проекта туристического кода центра города. Как заявили в пресс-службе мэрии, «туристические улицы Перми теперь имеют собственную идентичность».

Так, на ул. Советской, от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда», на тротуаре установлены шесть памятных плит, содержащих информацию об истории улицы и зданий. Плиты находятся у домов № 42, 47, 52, 53, 54, 56. Они изготовлены из мансуровского гранита и рассказывают об истории женской учительской семинарии, домов купцов Александра Гаврилова и Александра Боброва, дома «Хлебных королей» братьев Оконишниковых, Пермской городской электростанции, фабрики музыкальных инструментов и дома Павла Рябинина.

Также в рамках проекта «Туркод» установлено 18 стел. Они оснащены интерактивными панелями, позволяющими получить аудио– и видеоинформацию об истории города, его культурных и архитектурных объектах. Кроме того, стелы обеспечены видеонаблюдением, системой оповещения при чрезвычайных происшествиях, возможностью подключения к интернету и кнопкой вызова экстренных служб.

В рамках проекта в городе установлены новые информационные стенды и навигационные стелы с обозначением «Красная/Зелёная линия». На центральных улицах появились брендированные люки, а также дополнительные элементы малой архитектуры, такие как скамейки и урны.

На пересечении улиц Сибирской и Петропавловской установлены городские часы. Они выполнены в едином стиле с другими элементами благоустройства. Начали работу 12 ярмарочных домиков, которые находятся в Театральном саду, на Соборной площади и возле Речного вокзала (ул. Монастырская, 2, корпус 1). В этих домиках можно приобрести продукцию ремесленников Перми и Пермского края, а также сувениры с символикой «Пермь-300». Также установлено 12 общественных туалетов, они появились в Театральном саду, на нижней набережной Камы и в сквере им. Решетникова.

Напомним, что в 2022 году Пермь выиграла всероссийский конкурс проектов по обустройству туристических центров и получила федеральное финансирование на 2023 год для благоустройства в сумме более 200 млн руб. На конкурс была представлена территория площадью 76,5 га в границах улиц Советской, Пермской, Сибирской, Газеты «Звезда» и Архиерейское подворье.

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