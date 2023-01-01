На улице Дзержинского в Перми началась обкатка трамвайных путей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На ул. Дзержинского в Перми сотрудники «Пермгорэлектротраса» приступили к обкатке трамвайных путей.

«Если всё пройдёт успешно, осуществим технический запуск движения», — сообщили в гортрансе.

Напомним, в Перми с 3 сентября прекратилось движение трамваев по ул. Дзержинского, закрылся трамвайный маршрут № 3. Другие трамвайные маршруты были переведены на обслуживание из депо «Красный Октябрь» в депо «Балатово».

Ограничение были связано с проведением работ на участке ул. Строителей, а также с ремонтом трамвайных путей по ул. Дзержинского.

Движение трамваев обещали возобновить к 15 октября, однако накануне этой даты минтранс распространил информацию о продлении ремонта до середины декабря.

В министерстве тогда пояснили, что подрядчик не успел выполнить работы по переустройству трамвайных путей и будет оштрафован.

В итоге движение на участке возобновили 17 декабря.

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