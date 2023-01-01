Андрей Стрельцов «Парма» проиграла в гостях «Уралмашу» Поделиться Твитнуть

фото: Единая лига ВТБ

В матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ​ «Парма» в Екатеринбурге и уступила «Уралмашу»​ со счётом 81:75​. Игрок пермского клуба Джей Джонсон стал самым результативным игроком встречи. Он записал на свой счёт 32 очка.

Таким образом, «Парма» не смогла продлить свою победную серию в Единой лиге ВТБ.​ До этого поединка подопечные Евгения Пашутина одержали в чемпионате Лиги шесть побед подряд. На сегодня «Парма» занимает шестое место в турнирной таблице.

Пермская баскетбольная команда следующую игру​ проведёт, борясь за Кубок страны. 27 декабря во Владивостоке «Парма» сыграет с местным «Динамо» ответный матч. В первом на своей площадке пермяки были сильнее 91:76.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.