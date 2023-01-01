На трассе Пермь—Екатеринбург из-за столкновения фур затруднено движение На дороге образовалась большая пробка Поделиться Твитнуть

На 160 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург (граница Пермского края и Свердловской области) произошло столкновение трёх транспортных средств — двух большегрузов и молоковоза. Пострадавших в результате ДТП нет. Об этом сообщает e1.ru.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, они регулируют потоки транспорта (в районе ДТП организовано реверсивное движение). Тем не менее, на трассе образовалась большая автомобильная пробка. Фуры растащат только после завершения процессуальных действий.

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