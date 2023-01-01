Алёна Бронникова Выступление солистов оркестра musicAeterna на «Дягилев+» покажут в прямом эфире Трансляция состоится 25 декабря в 19:00 Поделиться Твитнуть

Фото: Марко Борелли

Камерный концерт солистов оркестра musicAeterna (12+), вошедший в программу специального проекта Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (18+), покажут в прямом эфире 25 декабря. Онлайн-трансляция начнётся в 19:00 по ссылке, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

Ольга Волкова, Иван Субботкин, Наил Бакиев и Мириам Пранди представят струнные квартеты Клода Дебюсси и Мориса Равеля. В них композиторы-импрессионисты экспериментируют в нетипичном для себя жанре.

«Дебюсси и Равель — мастера красочных оркестровых и фортепианных полотен — написали всего по одному квартету. Дебюсси обратился к этому жанру в 30-летнем возрасте под впечатлением от знакомства с бельгийским скрипачом-виртуозом Эженом Изаи, которому и посвятил квартет», — рассказывает минкульт.

Отмечается, что в квартете обнаруживаются элементы нового стиля. Произведение Дебюсси стало едва ли не единственным в традиционной четырёхчастной форме. Оно связано с квартетным наследием Сезара Франка и позднеромантическим языком. Темповые обозначения частей включают слова «с воодушевлением» и «со страстью», что нехарактерно для его последующего творчества. Его современники находили в квартете сходство с «новой русской музыкой», имея в виду Чайковского.

Камерный концерт солистов musicAeterna пройдёт 25 декабря в частной филармонии «Триумф» (12+). Ранее «Новый компаньон» более подробно рассказывал о программе фестиваля «Дягилев+».

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