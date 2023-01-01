Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» С акцентом на танец Зимний мини-фестиваль Теодора Курентзиса пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря Поделиться Твитнуть

Танцевальный проект «Дуо»

Фото: Полина Набока

Вопреки ожиданиям поклонников оркестра musicAeterna в программе специального проекта Дягилевского фестиваля «Дягилев+», который в этом году пройдёт в Перми с 24 по 27 декабря, нет симфонического вечера. В прошлом году его тоже не было, что объяснялось занятостью подходящих площадок в Перми — программа фестиваля версталась очень долго, и концертные залы уже запланировали новогодние концерты и спектакли. Почему нет оркестровой музыки в этом году, остаётся только гадать. Возможно, всё объясняется тем же сакраментальным «У нас ёлки», но, может быть, событие оттачивает собственный формат: все оперные и симфонические вечера отдаются летнему Дягилевскому фестивалю, а маленький рождественский проект Теодора Курентзиса сосредоточивается на экспериментальных форматах и мультижанровых перформансах, которые в последнее время всё больше интересуют маэстро.

Именно такие события станут центральными в зимнем мини-фестивале. Это, кроме прочего, даст пермякам возможность познакомиться с новым коллективом Дома Радио — musicAeterna Folk, а также поближе рассмотреть танцевальную труппу musicAeterna Dance.

Танцевальный спектакль-концерт Youkali (18+) будет показан 24 декабря в Доме музыки (бывшая «Литера А» на «Заводе Шпагина») дважды: в 18:00 и в 22:00. Это очень удачно: желающие смогут успеть на поздний спектакль после симфонического концерта Пермского театра оперы и балета, который обещает быть тоже очень интересным.

Перформанс, созданный резидентами Дома Радио, продолжает серию спектаклей-оммажей поэтам и музыкантам ХХ века, оказавшим влияние на мировую культуру. Пермяки уже видели перформансы, посвящённые Паулю Целану и Шарлю Бодлеру; на этот раз авторы вдохновлялись творчеством Курта Вайля.

Специально для Youkali композиторы Алексей Сюмак, Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Вангелино Курентзис, FM Einheit и Теодор Курентзис создали свои версии песен Вайля: это и близкие к оригиналу аранжировки, и радикально новые авторские прочтения. Исполняют их хор и оркестр musicAeterna, а также приглашённые музыканты, которые играют не только на классических европейских инструментах, но и на экзотических, вроде гуиро или кротали. На основе этой музыки режиссёр Анна Гусева и хореограф Анастасия Пешкова создали сценическое действо, которое в пресс-релизе охарактеризовано как «сюрреалистическое кабаре по форме и философская притча по содержанию». Лирические и трагикомические, реалистичные и химеричес­кие персонажи спектакля, воплощённые танцовщиками труппы musicAeterna Dance, находятся в тревожном ожидании поезда, который увезёт их в страну несбыточного счастья.

Впервые постановкой продирижирует Теодор Курентзис.

Анна Гусева, режиссёр спектакля Youkali:

— Все персонажи постановки ждут: ждут отправления в страну мечты Юкали из песни Вайля, ждут, когда случится Событие, наступит завтра, придёт счастье, настанет лучший мир. Это ожидание полно тревоги — в поезде в небывалую страну Юкали не хватит мест для всех. Наш спектакль — попытка исследовать, как разрешается коллективная и индивидуальная тревога перед лицом неопределённого будущего и к чему приводит жизнь в ожидании. В сущности, это способ сообщить, что будущее — в настоящем, единственное значимое время — сейчас, а чудесный край мечты Юкали — это тот квадратный метр, который мы занимаем в данный момент, и те люди, что вместе с нами.

Танцевальный проект «Дуо» (16+) тоже будет показан дважды: 26 и 27 декабря, и тоже в Доме музыки. Концепция спектакля рождалась в диалогах хореографа Павла Глухова и двух артисток балета, двух прим Мариинского театра — Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко. Это рассказ о том, как два разных пути расходятся из общей исходной точки, о контакте с другим и о поиске в нём собственного отражения, о встрече с самим собой.

Диана Вишнёва, прима-балерина Мариинского театра:

— Для меня это не просто интересный дуэт или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнёрства. Дарья — тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины — в этом наши взгляды сходятся.

Дизайнер Светлана Тегин разработала для Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко костюмы, которые трансформируются по ходу танцевального действия. Музыку к спектаклю написал Алексей Ретинский, исполняют её автор, ансамбль musicAeterna Folk и инструментальное трио Île Thélème Ensemble.

Камерный концерт солистов musicAeterna (25 декабря, частная филармония «Триумф», 12+) Ольги Волковой, Ивана Субботкина, Наила Бакиева и Мириам Пранди представит два редко исполняемых квартета Мориса Равеля и Клода Дебюсси, в которых композиторы-импрессионисты экспериментируют в нетипичном для себя жанре.

Кроме того, зрители фестиваля получат возможность увидеть легендарный авангардист­ский немой фильм «Моя бабушка» (25 декабря, частная филармония «Триумф», 18+) грузинского режиссёра Котэ Микаберидзе. Этот фильм создавался как сатирическая комедия о нравах советских бюрократов в эпоху НЭПа, а стал открытием целого художественного направления. Автор фактически изобрёл советский сюрреализм, не зная о похожих кинопоисках Бунюэля и не видев картин Магритта. Фильм будет показан под музыкально-шумовое оформление петербургского проекта Saraf, который был создан в 2019 году как эксперимент на стыке сторителлинга, нойза, дроун-эмбиента и ритуальных практик. В проекте используются самодельные инструменты, кассетно-плёночные полотна и синтезаторы, с помощью которых генерируются шум, тягучие текстуры и атмосферные мелодии.

Одной из площадок фестиваля станет бар «Совесть», где можно будет пообщаться с артистами.

Специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» впервые прошёл в ноябре 2020 года — в качестве компенсации пермякам за отмену большого летнего фестиваля 2020 года из-за ковида. Проект-спутник Дягилевского фестиваля оказался не просто удачным, но и особенным, принципиально отличающимся от большого летнего события по формату и настроению. Не­удивительно, что он стал ежегодным послесловием к основной, летней программе.

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