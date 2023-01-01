Мэр Перми поручил заму Дмитрию Галиханову разобраться с неубранными тротуарами Много жалоб поступило градоначальнику и на гололёд Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин сообщил о всплеске числа жалоб от горожан на гололёд и неубранные тротуары. Мэр сообщил, что дал поручение своему заместителю Дмитрию Галиханову «взять этот вопрос на личный контроль». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Подрядчикам поставлена задача быстро расчистить тротуары от снежной каши и обработать их противогололёдными материалами.

Мэр добавил, что в ночь на понедельник на уборку улиц Перми вышло 173 единицы техники и 93 рабочих, а днём их количество должно увеличиться почти в два раза.

Также Соснин попросил горожан писать в комментариях к посту, на какие именно участки подрядчикам необходимо обратить внимание.

Горожане указали на территорию ЖК "Арсенал", микрорайон Железнодороный, бульвар Гагарина, тротуары в районе Пермэнерго.

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