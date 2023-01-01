Пермский край оказался среди лидеров по обучению топ-менеджеров повышению производительности труда За последние три года в регионе прошли обучение 126 руководителей предприятий Поделиться Твитнуть

Министерство промышленности и торговли Пермского края

Министерство экономического развития РФ подвело итоги 2023 года по реализации программы «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда». По данным ведомства, Прикамье стало одним из лучших регионов России по количеству выпускников.

За последние три года в Пермском крае обучение прошли 126 руководителей предприятий. В этом году участие приняли топ-менеджеры кондитерской фабрики «Пермской», компаний «ОДК-СТАР», «Меридиан», «Норд Пак», «Ярус Стандарт» и Краснокамского завода ЖБК. Они обновили знания в области стратегии, маркетинга, управления производством и персоналом, а также научились проводить диагностику предприятия и разрабатывать дорожную карту повышения производительности труда.

Как ранее подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин, все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий и, как следствие, на стабильность региона. Важную роль в этом играет рост профессионализма сотрудников.

«Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции. На сегодняшний день в Пермском крае к нацпроекту присоединились 125 компаний», — сообщил глава региона.

В ходе реализации нацпроекта «Производительность труда» в текущем году квалификацию повысили свыше 400 топ-менеджеров российских предприятий. Руководитель «Лидеров производительности», директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Екатерина Гришина отметила, что спрос на участие постоянно растёт.

«Программа даёт топ-менеджерам конкретный инструментарий для сохранения устойчивости бизнеса в условиях санкций, кадрового голода и других рыночных ограничений. Всего за пять лет нам удалось обучить более 9 тыс. руководителей и запустить более тысячи проектов по повышению эффективности, которые во многом подготовили предприятия к трансформации производств и импортозамещению», — рассказала она.

Кроме Пермского края в числе лидеров по количеству выпускников в 2023 году оказались Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская и Московская области и Санкт-Петербург. Больше всего проектов были разработаны компаниями Башкирии, Москвы, Воронежской и Свердловской областей. Жюри выбрали лучшие проекты, которыми стали разработки ООО «Технопарк «РГМ−Нефть−Газ−Сервис» (Воронежская область), ООО «Кальдера» (Нижегородская область) и ЗАО «Болотнинская Гофротара» (Новосибирская область). Оценка удовлетворённости программой показала, что после обучения 70% руководителей отмечают рост эффективности своей деятельности.

Государственная программа дополнительного профессионального образования для руководителей предприятий «Лидеры производительности» является одной из системных мер поддержки бизнеса. Реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда» на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России совместно с ведущими бизнес-школами страны. Цель обучения заключается в формировании системного подхода к росту производительности предприятий в условиях современного рынка.

Национальный проект «Производительность труда» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для осуществления поставленных правительством задач был подготовлен комплекс мер господдержки бизнеса. В него входят финансовое стимулирование, поддержка занятости и экспертная помощь в оптимизации производственных процессов.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.