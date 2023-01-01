За год цена квадратного метра вторичной недвижимости в Перми выросла на 19,3% Квадрат в новостройках подорожал на 12,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным витрины недвижимости Restate, в Перми за 2023 год заметно подорожало вторичное жильё. Если на 1 января цена квадратного метра составляла в среднем 88 тыс. руб., то на 22 декабря она поднялась до 105 тыс. (+19,3%).

Одновременно подорожали и пермские новостройки — со 106 до 119 тыс. руб., что составляет 12,3%.

Абсолютным рекордсменом по темпам удорожания как на первичном (+72%), так и на вторичном рынках (+40%) среди всех городов-миллионников России оказался Челябинск. Помимо него новостройки и готовое жильё активно росли в цене в Волгограде (+40% и +26%) и Нижнем Новгороде (+39% и +18%).

В Москве рост составил на первичном рынке 6% — с 338 тыс. руб. за квадрат до 358,5 тыс. руб., на вторичном — +9,7%, а конкретно с 380 тыс. руб. до 417 тыс. руб. за кв. м.

Отрицательная динамика зафиксирована в двух городах-милионниках: в Ростове-на-Дону новостройки подешевели на 1% (до 96 тыс. руб. за кв. м) , а в Сочи стала доступнее «вторичка» (−5%, 273 тыс. руб. за кв. м).

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