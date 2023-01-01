Алёна Бронникова За год в Пермском крае на 25% выросло количество сделок с недвижимостью При этом на 30% снизилось количество сделок по приватизации имущества Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае за 2023 год увеличилось количество регистрационных действий с недвижимым имуществом. По АППГ прирост составил 25%. Как сообщает региональное Управление Росреестра, всего было зарегистрировано более 750 тысяч прав, ограничений и обременений объектов недвижимости.

В ведомстве увеличение показателей связывают с проводимой вместе с органами местного самоуправления работой по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости и оформлению их прав. Отмечается, что благодаря этому более 40 тыс. жителей Прикамья оформили свои права.

Увеличилось и количество случаев регистрации прав на машино-места. В текущем году 3 777 таких объектов было оформлено в собственность, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, выросла доля услуг, предоставляемых электронно. Так, в текущем году свыше 60% документов на оформление недвижимости поступило в электронные сервисы ведомства. Почти в два раза увеличились случаи подачи договоров участия в долевом строительстве электронно, а электронная ипотека выросла в 1,5 раза.

При этом банки тоже почти в два раза увеличили количество электронных закладных. Всего было выдано более 7 тыс. таких документов в электронном виде.

На фоне увеличения количества сделок с недвижимостью в Пермском крае за 2023 год снизилось количество сделок по договору приватизации жилых помещений. Этот показатель составил около 7 тыс., что на 30% ниже АППГ. На уровне прошлого года остались сделки по договорам купли−продажи, мены и дарения.

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