Названы специалисты, которых остро не хватало на рынке труда Прикамья в декабре В регионе в целом ощущается дефицит соискателей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Аналитики hh.ru, проанализировав вакансии и резюме на рынке труда, назвали категории специалистов, которых в декабре 2023 года больше всего не хватает в Пермском крае.

Так, в регионе сложился большой дефицит дворников. На одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме. Такая же острая ситуация с врачами (0,7 резюме на место), токарями (1), автомойщиками (1). В дефиците автомеханики (1,3), повара (1,4) и маляры (1,4).

В целом в Прикамье на одну вакансию приходится лишь 3,3 активных резюме, это свидетельствует о дефиците соискателей. Для сравнения: по России ситуация ненамного лучше (3,5) и самая низкая конкуренция в тех же категориях специалистов.

Разрыв между спросом и предложением в этом году сложился небывалый, отметила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. На фоне бурной активности работодателей число резюме сокращается. Такая картина сложилась практически по всем категориям персонала: синие и белые воротнички, сотрудники с опытом и без, граждане РФ и мигранты и т.д.

«В среднесрочной перспективе дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда и перейдёт с нами в 2024 год», — резюмировала Сидлецкая.

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