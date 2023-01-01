В ходе спецоперации погиб 25-летний оператор радиоразведки из Пермского края Олега Масленникова похоронили 24 декабря Поделиться Твитнуть

Олег Масленников

В ходе специальной военной операции 6 декабря погиб рядовой Олег Масленников из Еловского округа Прикамья. Как сообщили в пресс-службе окружной администрации, военнослужащему было 25 лет.

Олег родился в д. Шубино Еловского района, после школы окончил пермский колледж по специальности электромонтёр, в 2018 году был призван в ряды Вооруженных сил РФ.

В августе этого года Олег Масленников заключил контракт с минобороны РФ на военную службу и отправился в зону СВО оператором расчёта радиоразведки.

Похоронили бойца на родине 24 декабря.

«Выражаем искренние слова скорби маме погибшего воина Людмиле Анатольевне, папе Владимиру Сергеевичу и брату Алексею, соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами по невосполнимой утрате», — сказано в информации властей.

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