Алёна Бронникова В новогоднюю ночь общественный транспорт в Перми будет работать до 4 часов утра На линию выйдут 3 трамвайных и 12 автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми смогут воспользоваться общественным транспортом в новогоднюю ночь до 4 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба Гортранса.

«Все маршруты 31 декабря будут работать по графикам выходного дня с отправлениями до 23:00. Снова транспорт начнёт работать после часа ночи. Отправления будут совершаться с интервалом в 30 минут до 4 часов утра», — рассказали в ведомстве.

Планируется запустить 1 января 3 трамвайных и 12 автобусных ночных маршрутов. Это трамваи № 4, 7 и 12, автобусы № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77.

В течение 1 января общественный транспорт будет курсировать 50% выпуском от графиков выходного дня. А на следующий день, 2 января, трамваи и автобусы будут работать по воскресному расписанию.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что массовых мероприятий в новогоднюю ночь на эспланаде не будет. «Приёмная Деда Мороза» откроется на эспланаде 29 декабря. Открытие ледового комплекса запланировано на 30 декабря в 19:00. В ночь на 1 января он будет работать, в нём организуют музыкальное сопровождение.

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