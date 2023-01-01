Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ледовый городок на эспланаде откроют 30 декабря Церемония назначена на 19 часов Поделиться Твитнуть

фото: ТК "Рифей"

На выездном заседании правительства Пермского края в Кудымкаре 13 декабря министр культуры Пермского края Алла Платонова рассказала о новогодних событиях Пермского края. В Перми будет построено 14 ледовых городков во всех районах города.

Центральный городок на эспланаде получил название «Лукоморье»: он посвящён русским народным сказкам. Всего планируется возвести 15 ледяных объектов, из них девять — горки разной высоты: «Избушка на курьих ножках», «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо-рыба-кит», «Золотой петушок», «Шамаханская царица» и другие, а также скульптуры героев русских сказок и пушкинского «Лукоморья», лабиринты, ловушки и другие объекты. Максимальная высота горок — три метра.

Событийное наполнение городка спланировано традиционно. Первое событие на территории городка — зажжение огней на главной городской ёлке 15 декабря в 17:00.

29 декабря на эспланаде откроется «Приёмная Деда Мороза», где каждый день до 8 января 2024 года будет проходить интерактивная уличная программа с 13:00 до 20:00.

Открытие ледового комплекса запланировано на 30 декабря, начало в 19:00.

Уже не первый год массового празднества в новогоднюю ночь на эспланаде не будет, однако городок будет открыт, в нём будет организовано музыкальное сопровождение.

Новогодние каникулы в ледовом комплексе «Лукоморье» откроются 3 января. Каждый день до 6 января включительно будут детские мероприятия с 12:00 до 16:00. В это же время 7 января в городке пройдут рождественские гуляния.

Предполагается, что ледовый комплекс будет работать до 11 февраля.

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