Последняя неделя года в Прикамье будет умеренно тёплой и снежной Температурный контраст в выходные может достичь 25˚С Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Последняя неделя 2023 года в Пермском крае ожидается умеренно тёплой и достаточно снежной, но без аномалий — количество осадков будет близко к норме. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

При этом каждый день в Прикамье будет постепенно холодать. В понедельник ещё ожидается −1…−4˚, во вторник будет уже −4…−7˚, в среду похолодает до −7...−12˚, в четверг сохранится примерно такая же температура, а к пятнице она опустится до −10…−15 ˚ (климатическая норма). В ночь на 30 декабря возможны морозы до −20˚.

Синоптики отмечают, что прогноз на последние выходные года всё ещё имеет большую неопределённость. С одной стороны на погоду будет влиять тёплый фронт с юго-запада, он может принести оттепель на юге и юго-западе края до 0…+2˚. С другой стороны, в Западной Сибири 30 декабря начнётся мощное арктическое вторжение с Таймыра, которое, скорее всего, затронет Северный Урал. Таким образом, температурный контраст по территории Прикамья может достигать 20-25˚. Где пройдёт граница между теплом и холодом — пока не ясно, а фронтальная зона между воздушными массами может быть очень узкой (порядка 300 км).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.