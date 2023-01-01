В Пермском крае открылся первый затворный дом для буддистов Он заработал недалеко от музея «Хохловка» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 5 км от музея «Хохловка» открылся первый затворный дом для буддистов, сообщает ВЕТТА со ссылкой на журнал «Буддизм России».

Его создал буддийский монах Аджан Лугмопа, принявший монашеские обеты в 2014 году. Известно, что мужчина имеет классическое буддийское образование, которое получил в Королевском университете Тайланда, является доктором буддийской философии, в 2018 году он защитил диссертацию на тему «Изучение исторического и современного развития российского буддизма».

Затворный дом находится в небольшой деревне, где проживают всего несколько жителей. Изначально Аджан планировал реализовать свой проект вдали от населённых пунктов, но от этой идеи пришлось отказаться — условия жизни в российской глубинке и так экстремальные.

Сообщается, что в доме уже проведено около 40 ретритов (уединений от общества) и несколько медитативных мероприятий, которые Аджан Лугмопа проводит вместе с центром «Парамита». Ожидается, что в дом будут приезжать буддисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

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