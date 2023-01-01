Максим Артамонов Участника СВО из Прикамья Георгия Самыгина похоронят 25 декабря Он погиб на Украине в 39 лет Поделиться Твитнуть

Георгий Самыгин

ВКонтакте

Как сообщает администрация Александровского округа, военнослужащего Георгия Самыгина, который погиб в ходе спецоперации на территории Украины, похоронят 25 декабря.

Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры с 10:00.

Напомним, участника СВО убили 25 июля этого года. Ему было 39 лет. Подробности обстоятельств гибели военнослужащего власти не сообщили.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.