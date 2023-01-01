Андрей Стрельцов
«Молот» уступил на своей площадке «Югре»
До конца года пермская хоккейная команда ещё раз сыграет на домашнем льду
В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» на своей площадке в субботу проиграл «Югре» из Ханты-Мансийска.
В начале гости сумели забить три безответные шайбы. Хозяева бросились отыгрываться. «Молотобойцам» удалось сохранить счёт до минимума, но на большее их не хватило. Итог поединка 3:2 в пользу гостей. Шайбы у пермяков забили Дмитрий Воробьёв и Руслан Галимзянов.
До конца года подопечные Павла Зубова сыграют ещё один матч. 27 декабря в Перми хоккеисты «Молота» примут удмуртскую «Ижсталь».
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