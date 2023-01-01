Андрей Стрельцов «Молот» уступил на своей площадке «Югре» До конца года пермская хоккейная команда ещё раз сыграет на домашнем льду Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» на своей площадке в субботу проиграл «Югре» из Ханты-Мансийска. ​

В начале гости сумели забить три безответные шайбы. Хозяева бросились отыгрываться. «Молотобойцам» удалось сохранить счёт до минимума, но на большее их не хватило. Итог поединка 3:2 в пользу гостей. Шайбы у пермяков забили Дмитрий Воробьёв и Руслан Галимзянов. ​

До конца года подопечные Павла Зубова сыграют ещё один матч. 27 декабря в Перми хоккеисты «Молота» примут удмуртскую «Ижсталь».

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