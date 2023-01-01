Ремонт в здании пермского кардиодиспансера обойдётся в 9,5 млн рублей Работы должны начаться в мае Поделиться Твитнуть

ул. Луначарского, 95б / фото: commons.wikimedia.org

Определён подрядчик на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.», расположенного по адресу: Пермь, ул. Луначарского, 95б. На электронный аукцион, объявленный ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер», была подана только одна заявка — от Спицына А.Н. Он и выбран исполнителем. Информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчик выполнит работы за 9 млн 535,48 тыс. руб. — это начальная (максимальная) цена контракта.

По данным сайта rusprofile.ru, основным видом деятельности ИП Спицын А.Н. являются работы по устройству покрытий полов и облицовке стен.

Ремонт двухэтажного кирпичного здания, занятого Институтом сердца, должен быть проведён с 13 мая по 7 сентября 2024 года.

Объект находится на территории Краевой клинической больницы, он был построен в 1907 году. Здание является значимым объектом для истории пермского здравоохранения: в первой половине XIX века, с организацией губернской Александровской больницы Пермского Приказа общественного призрения, здесь находился приют для душевнобольных. Затем корпус был перестроен для размещения хирургического и родильного отделений земской губернской Александровской больницы. В 1921-1947 годах в здании работал профессор Василий Николаевич Парин — организатор и руководитель клиник госпитальной хирургии медицинского факультета Пермского университета (впоследствии Пермского государственного медицинского института). В настоящее время там расположен хирургический корпус кардиодиспансера.

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