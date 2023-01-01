В Чернушке достроили новый корпус школы на 825 мест Его введут в эксплуатацию в начале 2024 года Поделиться Твитнуть

В Чернушке Пермского края завершено строительство нового корпуса школы № 5 на 825 мест. Работы вёл пермский подрядчик — ООО «ЖБК-Строй». После ввода в эксплуатацию школа пройдёт лицензирование, учебный процесс здесь должен начаться в первом квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Общая площадь здания — более 17 тыс. кв. м. Кроме учебных кабинетов, здесь разместится библиотека с читальным залом, столовая, медпункт, актовый и три спортивных зала.

Новый корпус разгрузит учебное заведение, где во вторую смену сейчас учится 1,5 тыс. школьников.





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