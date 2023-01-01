На Висиме в Перми меняется схема движения автобусов Поделиться Твитнуть

В Перми в микрорайоне Висим в выходные, 23 и 24 декабря, изменится схема движения автобусов №17 и 37. Из-за ремонта на коммунальных сетях оба маршрута укорочены до остановки «Улица Зенкова». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы сохранить транспортную доступность микрорайона, два автобуса №17 будут следовать из Висима на пр. Ивинский и обратно. Таким образом пассажиры смогут добраться до ЖК «Погода», а оттуда маршрутами №33 и 81 в центр города.

Актуальное расписание, а также движение транспорта можно узнать в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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