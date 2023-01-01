В ДТП в Пермском крае 22 декабря пострадали три человека Поделиться Твитнуть

фото: ГИБДД

В пятницу, 22 декабря, на трассе Пермь—Березники произошло ДТП, в результате которого начался пожар и пострадали три человека. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИБДД.

Авария случилась около 6 часов утра. По предварительной информации, её спровоцировал 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107. Он двигался со стороны Перми в сторону Березников, не справился с управлением, выехал на встречную и врезался в автомобиль «Лада Веста», который от удара загорелся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 44-летний водитель «Весты», а также водитель и пассажир второго транспортного средства. Все пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту аварии продолжается проверка.

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