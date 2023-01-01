Алёна Бронникова Из совета по предпринимательству Прикамья исключили Алексея Дёмкина Поправки внесены также в документ, регулирующий деятельность органа Поделиться Твитнуть

Губернатор внёс изменения в состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Соответствующий указ от 20 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ включает в состав органа генерального директора ГБУ регионального «Агентства инвестиционного развития» Владимира Верюжского (АИР), и.о. министра экономического развития и инвестиций Прикамья Татьяну Чуксину и, по согласованию, директора Пермской дирекции по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк» Дмитрия Малкова. При этом исключаются бывший мэр Перми Алексей Дёмкин, экс-директор АИР Яна Фурман и депутат краевого заксобрания и внештатный советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

Кроме того, губернатор вносит несколько изменений в положение о совете. Уточняется, что подготовкой плана работы, регламента и повесток заседаний будет заниматься секретарь, а именно, глава минэкономразвития. Он также должен оповещать членов совета и приглашённых лиц о дате, времени и месте проведения заседаний, направлять протоколы и контролировать исполнения поручений органа. Решения совета оформляются протоколами, копии которых будут высылаться всем членам совета.

В документ вошёл дополнительный пункт, согласно которому организационное и материально-техническое обеспечение осуществляется краевым минэкономразвития. В указе отмечается, что изменения необходимы для создания благоприятных условий для предпринимателей, улучшения инвестклимата и совершенствования взаимодействия работы с субъектами предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Последний раз изменения в состав совета вносились в июне 2023 года. Тогда в него вошли директор филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» Илья Белоусов и директор по координации региональных программ АО «Российский экспертный центр» Олег Радионов.





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