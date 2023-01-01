Краевой совет по предпринимательству обновил состав Поделиться Твитнуть

В состав совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае внесены изменения. В соответствующем указе губернатора региона, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что они потребовались для совершенствования взаимодействия и упорядочение работы с субъектами предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Согласно документу, в число членов совета включены Илья Белоусов — директор филиала АО «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» и Олег Радионов — директор по координации региональных программ АО «Российский экспертный центр».

Совет по предпринимательству и развитию инвестиционного климата в Пермском крае был создан по указу главы региона в августе 2017 года для создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности и упорядочения работы с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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