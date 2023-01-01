Алёна Бронникова
Цены на заправках привлекли внимание пермского УФАС
Антимонопольщики начали проверку обоснованности роста цен на бензин
Пермское УФАС организовало проверку экономической обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Компания занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке региона с долей более 70%. В связи с этим УФАС проводит ежедневный мониторинг цен на АЗС. Последние результаты показали, что цены на автомобильное топливо на заправках «Лукойла» повысились 16 и 20 декабря. Удорожание нефтепродуктов стало поводом для проверки.
«В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" направлен запрос необходимых пояснений и документов, которые позволят объективно оценить динамику затрат Общества на закуп нефтепродуктов. Предоставить обоснования повышения цен на автомобильные бензины и дизельное топливо компания должна до 22 декабря 2023 года», — рассказали в ведомстве.
Если в действиях ООО будут установлены признаки монопольно высокой цены, УФАС обещает возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и принять необходимые меры реагирования.
За прошлую неделю в Пермском крае на 22 коп. (прирост 0,4%) выросла средняя стоимость автомобильного топлива, составив 55,06 руб. Автомобильное топливо является самым дорогим в Пермском крае среди регионов ПФО. Кроме того, по росту цен на бензин Прикамье оказалось в лидерах среди всех российских регионов. Заметнее всего цены выросли только в Республике Адыгея (на 0,6%).
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