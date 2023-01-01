Алёна Бронникова Цены на заправках привлекли внимание пермского УФАС Антимонопольщики начали проверку обоснованности роста цен на бензин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС организовало проверку экономической обоснованности роста цен на бензин и дизельное топливо на заправках ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке региона с долей более 70%. В связи с этим УФАС проводит ежедневный мониторинг цен на АЗС. Последние результаты показали, что цены на автомобильное топливо на заправках «Лукойла» повысились 16 и 20 декабря. Удорожание нефтепродуктов стало поводом для проверки.

«В адрес ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" направлен запрос необходимых пояснений и документов, которые позволят объективно оценить динамику затрат Общества на закуп нефтепродуктов. Предоставить обоснования повышения цен на автомобильные бензины и дизельное топливо компания должна до 22 декабря 2023 года», — рассказали в ведомстве.

Если в действиях ООО будут установлены признаки монопольно высокой цены, УФАС обещает возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и принять необходимые меры реагирования.

За прошлую неделю в Пермском крае на 22 коп. (прирост 0,4%) выросла средняя стоимость автомобильного топлива, составив 55,06 руб. Автомобильное топливо является самым дорогим в Пермском крае среди регионов ПФО. Кроме того, по росту цен на бензин Прикамье оказалось в лидерах среди всех российских регионов. Заметнее всего цены выросли только в Республике Адыгея (на 0,6%).

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