Алёна Бронникова Прикамье оказалось в лидерах по росту цен на бензин Средняя стоимость одного литра превысила 55 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за неделю на 22 коп. (прирост 0,4%) выросла средняя стоимость автомобильного топлива. По данным Росстата, с 11 по 17 декабря этот показатель сложился в сумме 55,06 руб., тогда как на прошлой неделе он составлял 54,84 руб. Автомобильное топливо остаётся самым дорогим в Пермском крае среди регионов ПФО.

Согласно опубликованному отчёту об объёме производства нефтепродуктов за прошлую неделю и потребительских ценах на них, бензин марки АИ-92 подорожал на 12 коп. — с 49,70 до 49,82 руб., АИ-95 вырос в цене также на 12 коп. — с 54,12 до 54,24 руб. Сильнее всего выросла стоимость АИ-98 — на 55 коп. По итогам предыдущего периода средняя цена за литр составляла 67,69 руб., на прошлой неделе он сложился в размере 68,34 руб. Дизельное топливо повысилось в цене на 30 коп. — с 64,85 до 65,15 руб.

За рассматриваемый период рост цен на бензин был зафиксирован в 37 субъектах РФ. Чувствительнее всего это произошло в Республике Адыгея и Пермском крае — на 0,6% и 0,4% соответственно.





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