Афиша. Избранное

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 22 по 29 декабря
22 декабря в 21:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в рамках проекта AbendMusik прозвучит Spirit of Christmas (12+). Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Артём Наумов (скрипка) исполнят песни европейского Рождества.
23
декабря в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт обзорный тур «Для своих» (16+). В
ходе часовой прогулки с искусствоведом Владимиром Бересневым гости познакомятся
с новым зданием музея, посетят помещения, которые обычно недоступны для
зрителей, узнают о планах музея на ближайшее будущее и увидят новые выставки.
23
декабря в 20:00 в
Евангелическо-лютеранской церкви Святой
Марии в рамках проекта Fiori musicali пройдёт Рождественский
вечер (12+). В исполнении Эльноры Гросс (орган) прозвучат произведения
Вивальди, Баха, Моцарта, Шумана и других композиторов.
23
декабря в 22:00 в пространстве «Дом» пианист, солист оркестра Пермской оперы Алексей Сучков приглашает на Late
Night Concert (12+). Музыкант исполнит произведения джазового пианиста Николая
Капустина.
23 и
24 декабря в 12:00 и 14:30 в АЭМ «Хохловка» гостей ждут вертепные представления (0+). Участники фольклорного
ансамбля музея помогут изготовить кукол для вертепа, выучить песнопения и
разыграть традиционное представление по материалам опубликованных исторических
записей.
23 и
24 декабря с 12:00 до 22:00 на «Заводе Шпагина» пройдёт семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+). На двух этажах корпуса №4 («Точка кипения») откроются лавка чудес,
мастерская Деда Мороза, зона мастер-классов, а также пройдут розыгрыши
подарков, музыкальные паузы, перформансы, игровые программы и спектакли.
23 и 24 декабря в 15:00
в кинотеатре «Синема Парк Планета»
в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет «Щелкунчик» (12+) в хореографии
Рудольфа Нуреева.
24
декабря в 11:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс «Рождественская звезда»
(12+). Библиотекари предлагают вспомнить историю появления Рождественской
звезды и смастерить её из цветной бумаги. Поделку можно забрать с собой. Запись
обязательна по e-mail deutscherlesesaal-perm@yandex.ru. В завершение
мастер-класса состоится концерт со стихами и песнями о Рождестве, зиме и Новом
годе.
24
декабря в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт Рождественская встреча (12+).
Прозвучат поэтические произведения польского поэта Адама Мицкевича и рождественские
коленды – неотъемлемая часть праздника в Польше.
24
декабря в 16:00 «Подпольная типография» приглашает на прогулку со снежными фонариками «Здесь что-то есть?». Место встречи:
сквер Олега Новосёлова.
24
декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится новогодний концерт (6+). В
программе – произведения Берлиоза, Рахманинова, Дебюсси и Андриссена. Солист –
Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано). Дирижёр – Владимир Ткаченко.
С 24
по 27 декабря в Перми пройдёт специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (18+). Зимний фестиваль
представит танцевальный спектакль-концерт YOUKALI (18+) под управлением Теодора
Курентзиса и спектакль «Дуо» (16+) с участием прима-балерин Дианы Вишнёвой и
Дарьи Павленко. Также в программе камерный концерт (12+), немое кино в
музыкальном сопровождении и творческие встречи с артистами. Площадками
фестиваля станут «Литера А» на территории «Завода Шпагина» и частная филармония
«Триумф» вместе со Старокирпичным переулком.
25
декабря в 19:00 в Органном концертном зале с премьерой концертной программы «Свет Рождества» (6+) выступят лауреаты
международных конкурсов солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская
(орган) и солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано),
а также концертный хор мальчиков Пермской хоровой капеллы и струнный ансамбль
«Классик». В программе концерта – музыка Баха, Моцарта, Шуберта, Грубера.
26 декабря в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» и 27 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят
рождественского «Щелкунчика» (6+) в редакции Василия Вайнонена в оригинальных
мультимедийных декорациях. Исполняют артисты Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.
26 декабря в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета хор
Parma Voices исполнит концерт «В ожидании Рождества» (6+). Зрители услышат
праздничную духовную музыку.
До 3 января в
«Кристалл-центре» «Пермская
синематека» показывает «Великую магию» (16+) Нанни Моретти.
До 10
января в Органном концертном зале
проходит Х Международный Рождественский
фестиваль Пермской краевой филармонии (6+). В этом году будет представлено
16 программ фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной,
хоровой музыки и детских проектов.
До 13 января 2024 года
в Пермской Арт-резиденции работает
выставка «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть I» (0+). Участники выставки –
члены Союза художников России, художники со специальным художественным
образованием и студийцы (студия Валентина Жданова), не имеющие художественной
подготовки, но много лет занимающиеся изобразительным искусством.
До 16 января в галерее
Анастасии Поповой (ул. Сибирская,
4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в которой приняли участие более
двадцати пермских авторов. В их числе Вера Колесникова, Евгения Балдина,
Марина Еркович, Ольга Молчанова-Пермякова и др.
До 20 января в Пермской
Арт-резиденции работает выставка
Валентина Жданова «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть II» (0+). Экспозиция
состоит из произведений разных периодов: последних десятилетий ХХ века и более
двух десятков лет нового столетия.
До 21
января в арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала можно
увидеть передвижной выставочный
проект петербургского коллекционера и мецената, директора музея «Петербургский
художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы
Строгановых-Голицыных «Марьино» Галины Степановой «Из Марьино во Францию» (0+).
Экспозиция включает этюды и картины, созданные в пейзажном парке Марьино и в
предместьях Франции. Участники проекта – молодые живописцы, выпускники
Санкт-Петербургской fкадемии художеств им. Репина.
До 4 февраля 2024 года
в Центральном выставочном зале
работает выставка «Память территории» (0+). Выставочное пространство объединяет
предметы из художественных, этнографических, научных, краеведческих и других
коллекций пермских музеев, а темы пермского звериного стиля, пермской
деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников,
пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в
единую историю территории.
До 29 февраля 2024 года
в частной галерее «Дом Боне»
работает выставка пермской художницы Анастасии Поповой «Алтай» (0+).
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