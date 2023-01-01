Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 22 по 29 декабря Поделиться Твитнуть

22 декабря в 21:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в рамках проекта AbendMusik прозвучит Spirit of Christmas (12+). Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Артём Наумов (скрипка) исполнят песни европейского Рождества.

23 декабря в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт обзорный тур «Для своих» (16+). В ходе часовой прогулки с искусствоведом Владимиром Бересневым гости познакомятся с новым зданием музея, посетят помещения, которые обычно недоступны для зрителей, узнают о планах музея на ближайшее будущее и увидят новые выставки.

23 декабря в 20:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии в рамках проекта Fiori musicali пройдёт Рождественский вечер (12+). В исполнении Эльноры Гросс (орган) прозвучат произведения Вивальди, Баха, Моцарта, Шумана и других композиторов.

23 декабря в 22:00 в пространстве «Дом» пианист, солист оркестра Пермской оперы Алексей Сучков приглашает на Late Night Concert (12+). Музыкант исполнит произведения джазового пианиста Николая Капустина.

23 и 24 декабря в 12:00 и 14:30 в АЭМ «Хохловка» гостей ждут вертепные представления (0+). Участники фольклорного ансамбля музея помогут изготовить кукол для вертепа, выучить песнопения и разыграть традиционное представление по материалам опубликованных исторических записей.

23 и 24 декабря с 12:00 до 22:00 на «Заводе Шпагина» пройдёт семейный фестиваль «Новогодняя фабрика чудес» (0+). На двух этажах корпуса №4 («Точка кипения») откроются лавка чудес, мастерская Деда Мороза, зона мастер-классов, а также пройдут розыгрыши подарков, музыкальные паузы, перформансы, игровые программы и спектакли.

23 и 24 декабря в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят балет «Щелкунчик» (12+) в хореографии Рудольфа Нуреева.

24 декабря в 11:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт мастер-класс «Рождественская звезда» (12+). Библиотекари предлагают вспомнить историю появления Рождественской звезды и смастерить её из цветной бумаги. Поделку можно забрать с собой. Запись обязательна по e-mail deutscherlesesaal-perm@yandex.ru. В завершение мастер-класса состоится концерт со стихами и песнями о Рождестве, зиме и Новом годе.

24 декабря в 14:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт Рождественская встреча (12+). Прозвучат поэтические произведения польского поэта Адама Мицкевича и рождественские коленды – неотъемлемая часть праздника в Польше.

24 декабря в 16:00 «Подпольная типография» приглашает на прогулку со снежными фонариками «Здесь что-то есть?». Место встречи: сквер Олега Новосёлова.

24 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского состоится новогодний концерт (6+). В программе – произведения Берлиоза, Рахманинова, Дебюсси и Андриссена. Солист – Арсений Тарасевич-Николаев (фортепиано). Дирижёр – Владимир Ткаченко.

С 24 по 27 декабря в Перми пройдёт специальный проект Дягилевского фестиваля «Дягилев+» (18+). Зимний фестиваль представит танцевальный спектакль-концерт YOUKALI (18+) под управлением Теодора Курентзиса и спектакль «Дуо» (16+) с участием прима-балерин Дианы Вишнёвой и Дарьи Павленко. Также в программе камерный концерт (12+), немое кино в музыкальном сопровождении и творческие встречи с артистами. Площадками фестиваля станут «Литера А» на территории «Завода Шпагина» и частная филармония «Триумф» вместе со Старокирпичным переулком.

25 декабря в 19:00 в Органном концертном зале с премьерой концертной программы «Свет Рождества» (6+) выступят лауреаты международных конкурсов солистка Пермской краевой филармонии Евгения Камянская (орган) и солистка Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова (сопрано), а также концертный хор мальчиков Пермской хоровой капеллы и струнный ансамбль «Классик». В программе концерта – музыка Баха, Моцарта, Шуберта, Грубера.

26 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» и 27 декабря в 19:00 в кинотеатре «Синема 5» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят рождественского «Щелкунчика» (6+) в редакции Василия Вайнонена в оригинальных мультимедийных декорациях. Исполняют артисты Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

26 декабря в 19:00 в Пермском театре оперы и балета хор Parma Voices исполнит концерт «В ожидании Рождества» (6+). Зрители услышат праздничную духовную музыку.

До 3 января в «Кристалл-центре» «Пермская синематека» показывает «Великую магию» (16+) Нанни Моретти.

До 10 января в Органном концертном зале проходит Х Международный Рождественский фестиваль Пермской краевой филармонии (6+). В этом году будет представлено 16 программ фортепианной, камерной, органной, джазовой, вокальной, народной, хоровой музыки и детских проектов.

До 13 января 2024 года в Пермской Арт-резиденции работает выставка «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть I» (0+). Участники выставки – члены Союза художников России, художники со специальным художественным образованием и студийцы (студия Валентина Жданова), не имеющие художественной подготовки, но много лет занимающиеся изобразительным искусством.

До 16 января в галерее Анастасии Поповой (ул. Сибирская, 4а) работает выставка «Светло и спокойно» (0+), в которой приняли участие более двадцати пермских авторов. В их числе Вера Колесникова, Евгения Балдина, Марина Еркович, Ольга Молчанова-Пермякова и др.

До 20 января в Пермской Арт-резиденции работает выставка Валентина Жданова «Как в зеркалах возникло отраженье. Часть II» (0+). Экспозиция состоит из произведений разных периодов: последних десятилетий ХХ века и более двух десятков лет нового столетия.

До 21 января в арт-пространстве «Другие круги» Центрального выставочного зала можно увидеть передвижной выставочный проект петербургского коллекционера и мецената, директора музея «Петербургский художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных «Марьино» Галины Степановой «Из Марьино во Францию» (0+). Экспозиция включает этюды и картины, созданные в пейзажном парке Марьино и в предместьях Франции. Участники проекта – молодые живописцы, выпускники Санкт-Петербургской fкадемии художеств им. Репина.

Юлия Косцова "Солнечный день" Марьино 2016 г.

Центральный выставочный зал

До 4 февраля 2024 года в Центральном выставочном зале работает выставка «Память территории» (0+). Выставочное пространство объединяет предметы из художественных, этнографических, научных, краеведческих и других коллекций пермских музеев, а темы пермского звериного стиля, пермской деревянной скульптуры, народной культуры коми-пермяков, пермских художников, пермского балета, пермских лагерей, наследия Строгановых и другие вплетаются в единую историю территории.

До 29 февраля 2024 года в частной галерее «Дом Боне» работает выставка пермской художницы Анастасии Поповой «Алтай» (0+).

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