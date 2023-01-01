Пермская филармония в десятый раз проводит Рождественский фестиваль Поделиться Твитнуть

Самый молодой из фестивалей Пермской краевой филармонии отмечает первый юбилей — он проходит в десятый раз. Рождественский фестиваль (6+) задуман как праздник весёлой и умной музыки, сочетающий разные традиции и культуры. Он продолжается от европейского Рождества до русского, и неслучайно один из его концертов носит название «На перекрёстке трёх культур».

Всего в программе целых 17 концертов, рассчитанных на широкую, но требовательную аудиторию. Это элегантный фьюжн, остроумная перекличка стилей и жанров.

Фестиваль открывается торжественно: 21 декабря на сцене ДК им. Солдатова выступит Российский государственный симфонический оркестр кинематографии под управлением народного артиста России, профессора Сергея Скрипки. Программа называется «Популярная оркестровая музыка» (6+), прозвучат в основном знаменитые мелодии из фильмов «Последнее танго в Париже», «Амаркорд», «Сибирский цирюльник», «Три тополя на Плющихе» и других.

На следующий день, 22 декабря, состоится концерт «На перекрёстке трёх культур» (6+), идеология которого так совпадает с замыслом Рождественского фестиваля. Трио Владимира Королевского — это русская балалайка, армянский дудук и европейский орган. Соответственно, и музыка будет звучать европейская, армянская и русская: Бах, Шуберт, Таривердиев, Комитас, народные мелодии.

23 декабря выступит частый гость Пермской филармонии драматический артист Даниил Спиваковский в дуэте с пианистом Евгением Борцом. В программе «Соло на двоих» (6+) артист прочитает произведения Курта Воннегута, Сергея Довлатова, Михаила Зощенко, Александра Куприна и Бориса Пастернака под авторскую музыку пианиста.

Танцевальный театр «Малый Трианон»

Концертный вечер 23 декабря будет особенно насыщенным. После «Соло на двоих», в 21:30, начнётся ещё один концерт: Российский ансамбль старинной музыки Musica Antiqua Russica и танцевальный театр «Малый Трианон» покажут пермской публике «Рождество в Версале» (6+): исторические танцы под музыку Люлли, Рамо, Шарпантье и других придворных композиторов, а также невероятные костюмы и причёски времён Людовика XV.

До 28 декабря концерты будут идти ежедневно, джаз будет сменяться органной музыкой. 31 декабря, в предновогодний вечер, в Органном зале выступит один из самых любимых публикой филармонических коллективов — «Хорус-квартет» — в сопровождении эстрадного оркестра и солистов-инструменталистов. В программе «Новый год с «Хорус-квартетом» (6+) — популярные эстрадные песни, новогодние и не только.

В новом году концерты фестиваля возобновятся уже 2 января: дважды в этот день, в 12:00 и 15:00, органистка из Санкт-Петербурга Мария Лобецкая, пермский саксофонист Константин Березин и мастер песочной анимации Елена Полторацкая выступят с детской программой «Рождественские приключения» (6+), в которой в единый сюжет сливается музыка «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского и мелодии Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере и Индиане Джонсе.

Рождественский фестиваль немыслим без выступлений лучших филармонических коллективов — квартета «Каравай» и Уральского камерного хора. «Каравай» выступит 4 января вместе с пианисткой Гульназ Гариповой: впервые они представят «Карнавал животных» (6+) Сен-Санса в оригинальных аранжировках. Уральский камерный хор, по традиции, свой концерт назначил на Рождественский вечер. 7 января в программе «Рождество Христово» (6+) хор исполнит духовную музыку русских композиторов.

Завершает Рождественский фестиваль Пермской филармонии концерт мужского вокального ансамбля собора Василия Блаженного «Дорос». Программа 10 января «Величит душа моя Господа» (6+) состоит из двух отделений: в первом — духовная музыка, во втором — романсы и русские народные песни.





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