Екатерина Артёмова Статьи судившейся с ПГНИУ профессора опубликовали в журнале вуза Доктор экономических наук Марина Руденко доказала, что является автором работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) исполнил решение Пермского краевого суда о публикации исправленных текстов статей доктора экономических наук, профессора, завкафедрой предпринимательства и экономической безопасности вуза Марины Руденко. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

Исполнительное производство вёл отдел судебных приставов по Дзержинскому району Перми регионального ГУФССП России.

«Руководство образовательного учреждения внесло необходимые исправления в научные статьи. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В 2020 году Марина Руденко обратилась в суд с иском к ПГНИУ, в котором требовала признать её автором трёх научных публикаций в журнале «Вестник Пермского университета». Статьи были опубликованы под её именем в «Вестнике» в 2011, 2012 и 2014 годах. Однако в 2019-м редакция «Вестника» получила письмо от комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, в котором было указано, что комиссия обнаружила в публикациях «некорректные заимствования и сомнительное авторство». В дальнейшем редакция журнала произвела ретракцию (отзыв) статей.

Как сообщал «Коммерсантъ-Прикамье», в ходе рассмотрения дела по существу она настаивала, что является автором спорных статей, поскольку защитила по этой тематике кандидатскую и докторскую диссертации. В рамках судебного спора было проведено несколько экспертиз. Сначала Дзержинский, а затем и Пермский краевой суды отказали в удовлетворении требований, но затем Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вернул дело на новое рассмотрение в апелляцию. В декабре 2022 года краевой суд полностью удовлетворил требования госпожи Руденко. В университете пообещали, что вновь опубликуют исправленные тексты статей в «Вестнике» в соответствии с планом выпуска журнала.

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