Три пермские пары претендуют на медали чемпионата России по фигурному катанию На турнире спортсмены откатали короткие программы Поделиться Твитнуть

Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков / фото: championat.com

На чемпионате России по​ фигурному катанию в Челябинске в​ первый день соревнований спортивные пары показали свои короткие программы. Успешно вступили пермские спортсмены, три дуэта заняли с третьего по пятое место.

​Так, в тройке лидеров сейчас воспитанники СШОР «Старт» Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Они сумели набрать 76,42 балла.

Далее идут Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, исполняющие в этом сезоне элемент категории ультра-си (75,85 балла), и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (75,68 балла).

​С произвольной программой пары выйдут на лёд 23 декабря. ​

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