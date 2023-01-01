Три пермские пары претендуют на медали чемпионата России по фигурному катанию
На турнире спортсмены откатали короткие программы
На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в первый день соревнований спортивные пары показали свои короткие программы. Успешно вступили пермские спортсмены, три дуэта заняли с третьего по пятое место.
Так, в тройке лидеров сейчас воспитанники СШОР «Старт» Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Они сумели набрать 76,42 балла.
Далее идут Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, исполняющие в этом сезоне элемент категории ультра-си (75,85 балла), и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко (75,68 балла).
С произвольной программой пары выйдут на лёд 23 декабря.
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