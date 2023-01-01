В Перми официально создан Совет по сохранению исторической памяти о ВОВ на территории города 

Возглавил новый орган пермский градоначальник

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администрация Перми мэрия дума

  Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин 19 декабря подписал постановление «О создании Совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми». Документ 22 декабря опубликовали в официальном бюллетене горадминистрации.

Целями нового органа названы популяризация исторических знаний о Великой Отечественной войне среди жителей Перми, сохранение памяти о подвиге советского народа в годы той войны, вкладе пермяков в Победу, координация соответствующей деятельности.

В состав совета могут входить до 24 человек: не более 8 сотрудников мэрии, до двух депутатов гордумы, столько же представителей органов государственной власти и госорганов РФ и Пермского края, а также до 12 общественников (учёных, журналистов, сотрудников некоммерческих организаций, общественных объединений и пр.).

Возглавил совет пермский градоначальник.

Основной формой работы совета станут заседания, которые будут проводиться «по мере необходимости».

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