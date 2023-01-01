В Перми за месяц родился 431 мальчик и 441 девочка Заключено 600 браков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За ноябрь 2023 года в Перми родились 872 ребёнка ( 431 мальчик и 441 девочка). Об этом сообщили в управлении ЗАГС администрации Перми.

В ведомстве также отметили, что за ноябрь зарегистрировано десять двоен (+1 к АППГ). В Индустриальном районе Перми родились три двойни, в Мотовилихинском и Свердловском — по две, в Дзержинском и Орджоникидзевском районах — по одной.

За месяц заключено 600 браков. Составлено 119 записей актов о перемене имени (+2 к АППГ).

Всего в ноябре было оформлен 3 361 акт гражданского состояния по всем видам, что на 307 актов меньше, чем в ноябре 2022 года.





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