Дело о смертельном ДТП в Кировском районе Перми направлено в суд В аварии погибла 17-летняя девушка Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Прокуратура Кировского района Перми направила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он обвиняется по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 24 сентября 2023 года подсудимый двигался по ул. Светлогорской и сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку и молодого человека. После происшествия водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшим.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Выяснилось, что молодой человек не имел права управления транспортными средствами, был пьян и превышал разрешённую скорость.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка скончалась на месте от полученных травм, второму пешеходу был причинён лёгкий вред здоровью.

Уголовное дело будет рассмотрено Кировским районным судом Перми.

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