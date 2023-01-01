Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Рубин» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Состоявшийся в четверг, 21 декабря, матч регулярного чемпионата всероссийской хоккейной лиги между «Молотом» и тюменским «Рубином» имел важное значение. Обе команды лидировали в турнирной таблице по потерянным очкам. Поединок в итоге завершился уверенной победой подопечных Павла Зубова со счётом 3:0.

Все три шайбы были заброшены в первом периоде. Их авторами стали Руслан Галимзянов, Денис Дюрягин и Иван Ларичев.

До конца этого года «Молот» проведёт в Перми ещё два матча против ханты-мансийской «Югры» и ижевской «Ижстали».

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