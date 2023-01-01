Средняя цена на новые автомобили в Перми выросла до 2,5 млн рублей Спрос поднялся на 62% Поделиться Твитнуть

Аналитики Avito Auto провели исследование по спросу и предложению новых автомобилей в России в 2023 году. По данным платформы, спрос на новые модели автомобилей в Перми увеличился на 62% за год, в то время как по всей России рост составил 53%. Количество объявлений о продаже новых автомобилей также увеличилось: в Перми — на 150%, а в России в целом — на 80%.

Согласно данным Avito Auto, к концу 2023 года средняя цена на новый автомобиль в Перми повысилась на 6,5% и достигла 2 450 000 руб.

В декабре 2023 года в топ-5 наиболее востребованных брендов новых авто в Перми вошли ВАЗ (Lada), Hyundai, Haval, Kia, Volkswagen (без конкретизации моделей).

Самой популярной моделью новых автомобилей в конце 2023 года в Перми стал автомобиль Lada Granta (ВАЗ), на него пришлось 19,5% от общего спроса. Средняя цена на данную модель составила 816 тыс. руб.

На втором месте в рейтинге находится ВАЗ (Lada) Niva Legend, с долей спроса в 9,1% и средней ценой 873 тыс. руб.

Третью позицию заняла модель Omoda C5 китайского автопрома с долей спроса 3,7% и средней ценой 2 820 000 руб.

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