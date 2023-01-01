Алёна Бронникова В Прикамье могут расширить льготы для индустриальных парков Краевому правительству рекомендовали выйти с инициативой на федеральный уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты экономического комитета заксобрания Пермского края обсудили на выездном заседании развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков на территории региона. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

В ведомстве обратили внимание на то, что многие предприятия сейчас стремятся стать резидентами особых экономических зон. В связи с этим были рассмотрены планы по оказанию дополнительной поддержки площадок и их резидентов, депутаты предложили расширить для них льготы.

«По итогам заседания комитет рекомендовал региональному правительству выйти с инициативой на федеральный уровень о распространении промышленной ипотеки на управляющие компании индустриальных парков. А также дополнить перечень объектов, субсидируемых при создании индустриального парка, зданиями и сооружениями», — отметили в краевом парламенте.

Летом 2022 года правительство России утвердило создание новой особой экономической зоны в Перми. В этом году было одобрено девять заявок компаний о присвоении им статусов резидентов ОЭЗ.





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