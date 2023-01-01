Екатерина Артёмова Задолженность организаций Прикамья по зарплате составляет 1,3 млн рублей Вся сумма задолженности приходится на котельные Краснокамского округа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае к 1 декабря сложилась в размере 1,3 млн руб. Такие данные приводит Пермьстат.

Общая численность работников, перед которыми организации имеют долг по зарплате, на указанную дату составила 23 человека. Сумма просроченной задолженности в расчёте на одного сотрудника — 58,2 тыс. руб. Весь объём просроченной задолженности приходился на организации, занимающиеся производством пара и горячей воды — котельные, расположенные на территории Краснокамского городского округа.

В Пермьстате пояснили, что задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств у организаций. Объём долгов по учитываемому кругу видов экономической деятельности в 1,4 раза превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.

По сравнению с предыдущим месяцем общая сумма задолженности компаний региона по зарплате не изменилась — на 1 ноября она также составляла 1,3 млн руб., все долги также приходились на котельные, расположенные в Краснокамском округе.

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