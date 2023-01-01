Екатерина Артёмова Краснокамские котельные задолжали работникам 1,3 млн рублей Долги по зарплате образовались из-за отсутствия у организаций собственных средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суммарная задолженность по заработной плате в Пермском крае к 1 ноября сложилась в размере 1,3 млн руб. Об этом сообщает Пермьстат.

Общая численность работников, перед которыми организации имеют долг по зарплате, на указанную дату составила 22 чел. Сумма просроченной задолженности в расчёте на одного сотрудника — 59,6 тыс. руб. Весь объём просроченной задолженности приходился на организации, занимающиеся производством пара и горячей воды (тепловой энергии) — котельные. Все зафиксированные долги по зарплате сложились по Краснокамскому городскому округу.

В Пермьстате пояснили, что задолженность образовалась из-за отсутствия собственных средств у организаций. Объём долгов по учитываемому кругу видов экономической деятельности в 1,7 раз превышает месячный фонд оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность.





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