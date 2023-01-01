Алёна Бронникова В пятницу Пермский край ожидают дожди и порывы ветра до 18 м/с Жителей призывают быть осторожными Поделиться Твитнуть

В конце рабочей недели, 22 декабря, Пермский край ожидают неблагоприятные погодные явления. Пермский гидрометцентр прогнозирует небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и порывов ветра до 18 м/с.

В связи с перепадами температур возможны сход снега и льда с крыш, обрывы линий электропередачи, аварии на коммунальных сетях и рост ДТП.

Министерство территориальной безопасности Прикамья призывает жителей быть осторожными и внимательными. Чтобы уберечься от несчастных случаев, рекомендуется избегать нахождения под кровлей зданий и парковки транспорта под ними, внимательно переходить дорогу и осторожно передвигаться по улицам. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах. В случае аварий на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности.

На текущей неделе на смену сильным и продолжительным морозам в регион пришла волна аномального тепла с большим количеством осадков. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы на юге края на 8°, а на северо-востоке — на 10°. Эта оттепель станет самой продолжительной в декабре с 2019 года. В Перми возможно обновление двух рекордов максимальной температуры воздуха: 21 и 22 декабря. Сейчас они составляют +1,7 и +1,5° соответственно.





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