На текущей неделе в Прикамье ожидается трёхдневная оттепель

Не исключены дожди

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Ветер со снегом

turantimes.kz

На неделе 18-24 декабря в Прикамье на смену сильным и продолжительным морозам придёт продолжительная волна аномального тепла с большим количеством осадков. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы на юге края на 8˚, а на северо-востоке на 10˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Пик потепления придётся на среду - пятницу, когда почти на всей территории Прикамья столбики термометров поднимутся до 0…+2˚. Пройдёт мокрый снег, а на юге не исключены дожди. Эта оттепель станет  самой продолжительной в декабре с 2019 года. 

В Перми ожидается обновление двух рекордов максимальной температуры воздуха: 21 и 22 декабря. Сейчас они составляют +1,7˚ и +1,5˚ соответственно. 

Синоптики предупреждают, что в связи с таянием снега на охлажденной поверхности сформируется сильная гололедица, и призывают быть осторожными. 

В выходные дни ожидается прекращение оттепели. В регионе похолодает до  -1…-6˚.

 

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