На текущей неделе в Прикамье ожидается трёхдневная оттепель Не исключены дожди Поделиться Твитнуть

На неделе 18-24 декабря в Прикамье на смену сильным и продолжительным морозам придёт продолжительная волна аномального тепла с большим количеством осадков. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы на юге края на 8˚, а на северо-востоке на 10˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Пик потепления придётся на среду - пятницу, когда почти на всей территории Прикамья столбики термометров поднимутся до 0…+2˚. Пройдёт мокрый снег, а на юге не исключены дожди. Эта оттепель станет самой продолжительной в декабре с 2019 года.

В Перми ожидается обновление двух рекордов максимальной температуры воздуха: 21 и 22 декабря. Сейчас они составляют +1,7˚ и +1,5˚ соответственно.

Синоптики предупреждают, что в связи с таянием снега на охлажденной поверхности сформируется сильная гололедица, и призывают быть осторожными.

В выходные дни ожидается прекращение оттепели. В регионе похолодает до -1…-6˚.

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