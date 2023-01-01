Максим Артамонов В Соликамске двух наркокурьеров осудили на 15 лет колонии строгого режима Одного из них поймали осенью в реке Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске вынесли приговор двум уроженцам Средней Азии, которых признали виновными в серии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Их осудили на 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как установил суд, оба осуждённых (1988 и 1999 г.р.), живя в Казани, наладили связь с нелегальным интернет-магазином, который специализировался на продаже запрещённых веществ. Закреплённый за ними куратор, разъяснил им правила работы и дал необходимые инструкции по обустройству тайников-закладок.

Напомним, первым заданием наркокурьеров стала командировка в Пермский край. Прибыв в Березники, закладчики забрали из схрона расфасованный на разовые дозы героин и поехали в Соликамск, чтобы делать закладки. Однако их действия пресекли полицейские. Одного наркокурьера оперативники задержали в автомобиле, а второй, пытаясь скрыться, прыгнул в холодную воду, однако вскоре сам попросил преследовавших его полицейских о помощи. При личном досмотре у одного из задержанных было изъято 27 свёртков с наркотиками общим весом более 10 г.

Во время следствия было также установлено, что задержанные находились на территории России с нарушением действующего законодательства, а старший был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

Обоим наркокурьерам суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. руб. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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