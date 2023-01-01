Дело наркокурьера, пытавшегося уплыть от соликамских полицейских, передано в суд Его будут судить вместе с подельником Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае окончено предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двух уроженцев Средней Азии. Мужчины 1988 и 1999 г.р. обвиняются в совершении серии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Установлено, что иностранные граждане, проживая в Казани, наладили связь с нелегальным интернет-магазином, который продавал запрещённые вещества.

Первым заданием наркокурьеров стала командировка в Пермский край. Прибыв в Березники, закладчики забрали из схрона расфасованный на разовые дозы героин и поехали в Соликамск, чтобы делать закладки. Однако их деяния пресекли сотрудники полиции. Одного наркокурьера оперативники задержали в автомобиле, а второй, пытаясь скрыться, прыгнул в холодную воду, однако вскоре сам попросил преследовавших его полицейских о помощи.

При личном досмотре у одного из задержанных было изъято 27 свертков с наркотиками общим весом более 10 г.

Также в ходе следствия было установлено, что иностранные граждане находились на территории РФ с нарушением действующего законодательства, а старший из них за имущественное преступление был объявлен в федеральный розыск.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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