Алёна Бронникова Задержанный по подозрению в госизмене пермский фотограф вышел на связь Друзья и родственники Григория Скворцова запустили денежный сбор Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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Пермский фотограф Григорий Скворцов, который был задержан в Москве по подозрению в госизмене, впервые вышел на связь. Об этом рассказал журналист Иван Козлов в своём telegram-канале.

Само письмо, адресованное родственникам, журналист публиковать не стал, но пересказал его вкратце. Скворцов сообщил, что есть библиотека с большим количеством книг, сам он «сидит ровно», планирует заняться литературным творчеством и передаёт всем, что главное — не быть скучными.

«Мы нашли адвоката, но следователь реагирует на его запросы дольше, чем положено по закону, поэтому пока тишина. Обстоятельства дела, детали того, что ему вменяют — всё это до сих пор не ясно», — добавил Иван Козлов.

Он выразил поддержку заключённому и добавил, что друзья и родственники запустили денежный сбор на оплату адвоката, передачи и другие «сопутствующие расходы».

В начале декабря стало известно, что в Москве задержали пермского фотографа Григория Скворцова. Он должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург 29 ноября, но исчез.

Согласно данным столичного Лефортовского райсуда, В этот день в отношении фотографа была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2024 года. Ему вменяют ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Григорий Скворцов известен как фотограф, проявляющий интерес к промышленной и архитектурной фотосъёмке. В аннотации к одной из выставок его работ говорилось о нём как «радикальном фотографе, проповеднике течения urban exploration, руфере и музыканте-экспериментаторе, чьи фотографии не раз попадали в путеводители и презентационные альбомы, а поступки — в хроники происшествий и крупнейшие городские паблики».





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