Андрей Стрельцов «Парма» впервые обыграла ЦСКА на своей площадке Поделиться Твитнуть

фото: БК "Парма"

«Парма» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретилась с ЦСКА. Поединок завершился победой хозяев паркета со счётом 82:78.

Легкий форвард пермяков Айзея Риз стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 22 очка, сделал два подбора и отдал семь результативных передач.

Это первая победа в истории для «Пармы» над ЦСКА на своей площадке и шестая подряд по ходу чемпионата.

Подопечные Евгения Пашутина сравнялись по очкам с идущим на пятом месте красноярским «Енисеем».

Следующая игра для пермской баскетбольной команды пройдет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша» 25 декабря.

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