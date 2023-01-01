Андрей Стрельцов
«Парма» впервые обыграла ЦСКА на своей площадке
«Парма» на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встретилась с ЦСКА. Поединок завершился победой хозяев паркета со счётом 82:78.
Легкий форвард пермяков Айзея Риз стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 22 очка, сделал два подбора и отдал семь результативных передач.
Это первая победа в истории для «Пармы» над ЦСКА на своей площадке и шестая подряд по ходу чемпионата.
Подопечные Евгения Пашутина сравнялись по очкам с идущим на пятом месте красноярским «Енисеем».
Следующая игра для пермской баскетбольной команды пройдет в Екатеринбурге против местного «Уралмаша» 25 декабря.
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