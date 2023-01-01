Максим Артамонов В Перми по решению суда на два месяца арестовали подозреваемого в нападении на женщин Он пытался изнасиловать пермячку, когда она возвращалась с работы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд избрал избрал мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 34-летнему пермяку, который нападал на женщин. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством (ч. 2 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина будет находиться под стражей до 18 февраля.

Напомним, 18 декабря около двух часов ночи в Дзержинском районе Перми на пермячку было совершено нападение. Когда она возвращалась работы домой, неизвестный напал на неё сзади. Пермячка укусила его за руку и вырвалась. Позднее она обратилась в полицию с заявлением и описала приметы нападавшего.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого на шоссе Космонавтов. Его проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

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